Больше половины энергонасыщенных тракторов оказались неисправны в одном из колхозов Чашникского района

Ігар Арцюх • 12/4/23 14:42 • Эканоміка

Во время совместной проверки КГК и МВД выяснилось, что в одном из КУСХП Чашникского района на 4 апреля были неисправны 4 из 7 энергонасыщенных тракторов.



Также не могли выйти в проле одна из двух машин для внесения твердых органических удобрений, один из двух комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат, который кстати, простаивает уже около 3 лет.

Низкая готовность техники также была отмечена в отдельных хозяйствах Лепельского, Чашникского, Глубокского и Шумилинского районов Витебской области.

Одна из причин низких темпов ремонта техники – недостаток механизаторских кадров. В отдельных сельскохозяйственных организациях из-за отсутствия работников техника не ремонтировалась, а в некоторых из них исправные трактора (в том числе энергонасыщенные) простаивали уже во время начавшихся полевых работ.

Также установлены факты неготовности отдельных сельскохозяйственных машин из-за отсутствия запасных частей для их ремонта, сообщает КГК.

При этом в некоторых сельхозорганизациях реальное положение дел скрывали приписками. Факты приписок готовности техники были выявлены в отдельных хозяйствах Дубровенского, Лепельского, Чашникского и Шумилинского районов.

Проверка в канун посевной поводилась в 211 организациях АПК из 65 районов Беларуси.