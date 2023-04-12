Отключение отопления начинается с сегодняшнего дня на Витебщине. Узнали, кого отключать первыми
С 12 апреля в Витебской области начнется поэтапное отключение отопления от потребителей.
Такое решение было принято сегодня областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения. На заседании пришли к выводу о целесообразности завершения с 12 апреля 2023 года отопительного сезона в промышленных и прочих организациях, общественных и административных зданиях, сообщает Витебский облисполком.
Отключение отопления в регионе будет производится в следующей очередности:
1) первая очередь – промышленные и прочие организации, общественные и административные здания;
2) вторая очередь – общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;
3) третья очередь – гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические школьные и детские дошкольные учреждения образования.
Среднесуточная температура в Витебске не опускается ниже 10 градусов по шкале Цельсия уже с 7 апреля.
Напомним, что нынешний отопительный сезон в Витебской области начался с 21 сентября 2022 года и длился 203 дня.
Прошлой весной отключать отопление стали только с 25 апреля.