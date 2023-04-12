Отключение отопления начинается с сегодняшнего дня на Витебщине. Узнали, кого отключать первыми

Зоя Машэка • 12/4/23 15:11 • Здароўе

С 12 апреля в Витебской области начнется поэтапное отключение отопления от потребителей.



Такое решение было принято сегодня областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения. На заседании пришли к выводу о целесообразности завершения с 12 апреля 2023 года отопительного сезона в промышленных и прочих организациях, общественных и административных зданиях, сообщает Витебский облисполком.

Отключение отопления в регионе будет производится в следующей очередности:

1) первая очередь – промышленные и прочие организации, общественные и административные здания;

2) вторая очередь – общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;

3) третья очередь – гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические школьные и детские дошкольные учреждения образования.

Среднесуточная температура в Витебске не опускается ниже 10 градусов по шкале Цельсия уже с 7 апреля.

Напомним, что нынешний отопительный сезон в Витебской области начался с 21 сентября 2022 года и длился 203 дня.

Прошлой весной отключать отопление стали только с 25 апреля.