2,1 промилле алкоголя в крови беременной автомобилистки обнаружили сотрудники ГАИ в Городке

Іван Дзедушкін • 13/4/23 20:25 • Здароўе

Беременную 31-летнюю минчанку задержали в Городке за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит огромный штраф.



О нарушительнице в ГАИ сообщили жители райцентра. Вскоре экипаж ДПС догнал указанный очевидцами «Nissan» и задержал водителя.

Как оказалось, за рулем находилась 31-летняя жительница столицы с визуальными признаками алкогольного опьянения и беременности. Женщина оказалась проходить освидетельствование на месте она отказалась. По ее настоянию автомобилистку доставили в медучреждение, где анализ показа 2,1 промилле алкоголя в крови, такая концентрация могла образоваться, если женщина, например, выпила полторы бутылки шампанского.

В отношении минчанки составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ей грозит до 7400 рублей штрафа и лишение права управлять автомобилем на срок до пяти лет, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Если же она совершит в течение года аналогичное нарушение, то будет возбуждено уголовное дело и конфискован автомобиль.