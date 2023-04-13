Горисполком напомнил, где в Витебске можно жарить шашлыки

ННВ • 13/4/23 12:56 • Экалогія

Витебский горисполком напомнил витеблянам, что в городе нельзя жечь костры и рассказал, где можно легально пожарить шашлык.



При наступлении весенне-летнего периода возрастает количество пожаров, отмечает горисполком, и напоминает, разведение костров на всей территории общего пользования в городе запрещено.

В Витебске утвержден следующий перечень мест использования специальных приспособлений для приготовления пищи (изделие, предназначенное для приготовления пищи на огне и (или) углях, – мангал, барбекю, гриль и подобные) в местах общего пользования: