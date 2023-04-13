Молодой мужчина погиб в технологическом колодце под Витебском

Зоя Машэка • 13/4/23 11:25 • Здароўе

12 апреля спасатели получили сообщение о том, что 30-летний мужчина потерял сознание, спустившись в технологический колодец возле агрогородка Шапурово Витебского района.



Потерявший сознание человек находился на глубине 3 метров. Спасателям удалось достать его на поверхность, однако бригада скорой медицинской помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть пострадавшего, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина смерти молодого человека устанавливается.