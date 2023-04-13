Ветеринарной академии дадут деньги на ремонт хирургического корпуса

Сяржук Серабро • 13/4/23 12:15 • Экалогія

2,7 миллиона рублей рублей выделят Витебской государственной академии ветеринарной медицины на ремонт одного из корпусов.



10 апреля Совет министров Республики Беларусь внес уточнения в перечень строек и объектов, включенных в «Государственную инвестиционную программу на 2023 год».

Этим постановлением совмина в указанный перечень включли новый объект «Реконструкция хирургического корпуса по адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 21» (включая проектно-изыскательские работы) с лимитом финансирования в сумме 2 700 000 рублей.

Теперь Министерству финансов должно выделить из республиканского бюджета на финансирование объекта 2 700 000 рублей за счет средств государственной инвестиционной программы.