Ветеринарной академии дадут деньги на ремонт хирургического корпуса
2,7 миллиона рублей рублей выделят Витебской государственной академии ветеринарной медицины на ремонт одного из корпусов.
10 апреля Совет министров Республики Беларусь внес уточнения в перечень строек и объектов, включенных в «Государственную инвестиционную программу на 2023 год».
Этим постановлением совмина в указанный перечень включли новый объект «Реконструкция хирургического корпуса по адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 21» (включая проектно-изыскательские работы) с лимитом финансирования в сумме 2 700 000 рублей.
Теперь Министерству финансов должно выделить из республиканского бюджета на финансирование объекта 2 700 000 рублей за счет средств государственной инвестиционной программы.