Дожди могут не позволить активизировать сев яровых в Витебской области

Ігар Арцюх • 14/4/23 12:29 • Эканоміка

Дожди, которые ожидаются в ближайшее время по прогнозам, не позволят активизировать сев яровых культур, считает «Витебскоблгидромет».



Как отмечается в сообщении, в течение первой половины апреля погодные условия для проведения весенних полевых работ были неблагоприятными. По последним данным, на большей части Витебской области сохранялось переувлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. Лишь местами по юго-западу почвенный горизонт стал умеренно влажным.

Результаты инструментальных наблюдений за влажностью почвы, проведенные 8 апреля, показали, что под озимыми культурами и зябью в пахотном (0-20 сантиметров) и полуметровом слое почвы запасы продуктивной влаги на большей части области оставались повышенными (57-83 миллиметров и 148-187 миллиметров соответственно). Оптимальные влагозапасы в слое 0-20 сантиметров (47-49 миллиметров) и 0-50 сантиметров (111-112 миллиметров) наблюдались лишь в Сенненском районе.

В ближайшее время погодные условия будут способствовать развитию озимых культур и отрастанию многолетних трав. Однако, созревание переувлажненных почв замедлится из-за прогнозируемых дождей, что не позволит активизировать сев яровых культур.