Пропавшего под Витебском мужчину нашли погибшим

ННВ • 14/4/23 15:29 • Здарэнні

Пропавший несколько дней назад 47-летний житель деревни Прокуды Витебского района Александр Жулёв обнаружен погибшим.



Сельчанин ушел из дома после обеда 11 апреля и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Вчера была размещена ориентировка с приметами пропавшего мужчины.

К поиску Александра Жулёва присоединились волонтеры ПСО «Север». Вечером 13 апреля стало известно, что мужчина был найден погибшим, об этом сообщает сайт ПСО «Беларусь».