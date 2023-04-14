Пропавшего под Витебском мужчину нашли погибшим
Пропавший несколько дней назад 47-летний житель деревни Прокуды Витебского района Александр Жулёв обнаружен погибшим.
Сельчанин ушел из дома после обеда 11 апреля и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Вчера была размещена ориентировка с приметами пропавшего мужчины.
К поиску Александра Жулёва присоединились волонтеры ПСО «Север». Вечером 13 апреля стало известно, что мужчина был найден погибшим, об этом сообщает сайт ПСО «Беларусь».