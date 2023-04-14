Уровень воды в Двине в Витебске сейчас опустился так, что всплыла Золотая Рыбка

Сяржук Серабро • 14/4/23 19:53 • Экалогія

В Витебске снова стала видна скульптура Золотой Рыбки установленная на берегу Двины в устье Витьбы — паводок постепенно спадает.



Уровень воды в Двине достиг максимума 4 апреля, когда по неофициальным данным он достиг отметки 940 сантиметров над уровнем нуля гидрологического поста, а затем стал постепенно падать. За десять дней он снизился до отметки 722 сантиметра.

Суточная интенсивность падения уровня на Двине по данным «Витебскоблгидромета» достигала 40 сантиметров, на ее притоках – 34 сантиметров. В районе Полоцка на главной реке и в районе Бочейково на Улле уровень опустился ниже опасно высокой отметки, гидрологическая ситуация улучшилась. Но в районе Верхнедвинска на Двине сохранялось опасно высокое значение уровня.

В результате в областном центре из воды сначала показалась затопленная скульптура золотой Рыбки, затем конструкции набережной, а теперь уже видны части перил пешеходного моста в устье Витьбы.

Примечательно, что год назад в это время паводок на Двине в Витебске только приобретал силу и река начала затапливать набережную.