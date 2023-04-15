Мама и маленький ребенок погибли на пожаре в Орше

ННВ • 15/4/23 22:15 • Здарэнні

15 апреля в Орше на пожаре погибли 27-летняя женщина и ее 5-летний сын.



Вечером спасатели получили сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек райцентра. Во время ликвидации пожара в квартире на полу в кухне они нашли в бесзонательном состоянии маму и ребенка.

Не смотря на все усилия медиков, спасти жизни пострадавших не удалось. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба СК.