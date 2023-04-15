Под Оршей горела придорожная гостиница

ННВ • 15/4/23 12:58 • Турызм

В ночь с 14 на 15 апреля произошел пожар в здании гостинично-стояночного комплекса «М1» в деревне Юрцево Оршанского района.



В 1:09 пожарным поступило сообщение о возгорании в помещении кухни (собственник ЧТУП «Юрц-Сервис») на первом этаже двухэтажного кирпичного здания гостиничного комплекса на Магистральной улице.

Пожарные эвакуировали из спальных номеров второго этажа гостиницы (собственник ЧУП «569 км») трех жильцов.

В результате пожара в помещении кухни огнем были повреждены имущество и отделка помещения, а также закопчены стены в помещении гостиницы. Люди во время пожаране пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.