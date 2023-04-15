В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото

• 15/4/23 21:05 • Экалогія

Десятки свежих пней красуются на высоком берегу Двины в районе Успенской горки в Витебске.
В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

В январе «ННВ» сообщали о том, что набережной Двины в устье Витьбы производилась валка деревьев, тогда наш корреспондент насчитал как минимум пять пней.

В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

Как оказалось, это было только начало. Если пройтись в районе Успенской горки вдоль восточного берега двины дальше на север, то можно заметить, что деревьев стало заметно меньше, а среди пробивающейся весенней травы яркими пятнами выделяются пни.

В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

Судя по всему, активно вырезались деревья вдоль улицы Путна, расположенные на склоне берега реки. По крайней мере только напротив здания бывшего станкоинструментального колледжа и городского зоопарка можно насчитать несколько десятков пней различного диаметра.

В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

Судя по пням, некоторые из срезанных деревьев были больными, а то и вовсе трухлявыми. Однако, по виду значительной части срезов никак не скажешь, что спиленное дерево было в плохом состоянии.

В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

В нескольких местах на берегу можно найти следы больших кострищ, где, похоже, уничтожались порубочные остатки. Это, впрочем, не удивительно, так как вряд ли была возможность вывезти их, учитывая сложность рельефа в этом месте, а к тому же еще и паводок.

В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото Сергея Серебро

К сожалению, пока «ННВ» не удалось найти никакой официальной информации об этом: ни ОВОС на удаление объектов растительного мира, ни закупки услуг на эти работы.

            
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