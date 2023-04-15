В Витебске спилили десятки деревьев на берегу Двины в районе Успенской горки. Фото

Сяржук Серабро • 15/4/23 21:05 • Экалогія

Десятки свежих пней красуются на высоком берегу Двины в районе Успенской горки в Витебске.



В январе «ННВ» сообщали о том, что набережной Двины в устье Витьбы производилась валка деревьев, тогда наш корреспондент насчитал как минимум пять пней.

Как оказалось, это было только начало. Если пройтись в районе Успенской горки вдоль восточного берега двины дальше на север, то можно заметить, что деревьев стало заметно меньше, а среди пробивающейся весенней травы яркими пятнами выделяются пни.

Судя по всему, активно вырезались деревья вдоль улицы Путна, расположенные на склоне берега реки. По крайней мере только напротив здания бывшего станкоинструментального колледжа и городского зоопарка можно насчитать несколько десятков пней различного диаметра.

Судя по пням, некоторые из срезанных деревьев были больными, а то и вовсе трухлявыми. Однако, по виду значительной части срезов никак не скажешь, что спиленное дерево было в плохом состоянии.

В нескольких местах на берегу можно найти следы больших кострищ, где, похоже, уничтожались порубочные остатки. Это, впрочем, не удивительно, так как вряд ли была возможность вывезти их, учитывая сложность рельефа в этом месте, а к тому же еще и паводок.

К сожалению, пока «ННВ» не удалось найти никакой официальной информации об этом: ни ОВОС на удаление объектов растительного мира, ни закупки услуг на эти работы.