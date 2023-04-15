В Витебске в ДТП попали двое пожилых людей — легковушка влетела под самосвал. Видео

Іван Дзедушкін • 15/4/23 21:26 • Здароўе

Вечером 14 апреля в Витебске «Renault Duster» «догнал» грузовик «МАЗ», чтобы освободить пассажирку легковушки потребовалась помощь спасателей.



По предварительной информации ГАИ, около 18:40 60-летний водитель «Renault» в районе дома №119 по Московскому проспекту не принял мер к снижению скорости своего авто и допустил наезд на стоящий самосвал.

Подробности этого ДТП сообщает МЧС, так как спасателям пришлось деблокировать 78-летнюю пассажирку легкового автомобиля, которую зажало в салоне.

Женщину зажало на переднем пассажирском сидении. Пожарные при помощи специального аварийно-спасательного инструмента аккуратно демонтировали поврежденные элементы «Renault», тем самым обеспечили возможность высвобождения пострадавшей.

– Женщина была в сознании, жаловался на боль в грудной клетке и руках, – рассказала позже врач-спасатель Екатерина Бродская. – Вместе с коллегами из скорой помощи мы зафиксировали шейно-воротниковую зону, транспортировали пострадавшую в больницу.

Травмы в результате ДТП получили и пассажирка, и водитель легковушки. Их обоих пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу. Водителю «МАЗа» медицинская помощь не потребовалась.