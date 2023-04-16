Фоторепортаж с праздничного Пасхального богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска

Сяржук Серабро • 16/4/23 20:18 • Рэлігія

Праздничаю службу в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска на Христово Воскресение возглавил архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.



Сослужил ему епископ Друцкий Евсевий, викария Витебской епархии. Сначала иерархи с верующими совершили крестный ход вокруг храма, а затем отслужили праздничную Пасхальную утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Этим архипастырям сослужили: духовник Витебской епархии архимандрит Лев (Фёдоров), ключарь Свято-Успенского собора протоиерей Михаил Мартынович, клирик собора протоиерей Димитрий Казусев и ключарь Свято-Покровского собора иерей Борис Слуцкий.

Во время праздничной службы в соборе оглашались Пасхальное послание Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Также, уже традиционно, во время литургии Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, древнегреческом, белорусском, русском и цыганском.

Пасхальное богослужение транслировалось в прямом эфире областным телевидением. Также эти съемки можно посмотреть в записи на телеканале «Витебск».

Кроме председателя Витебского городского Совета депутатов Владимира Белевича, который, похоже, пришел в храм с супругой, других представителей власти на ночной службе замечено не было.