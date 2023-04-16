Поздравление архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия с Пасхой

Дайджэст • 16/4/23 4:06 • Рэлігія

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой», — эту заповедь дал нам Господь наш Иисус Христос (Евангелие от Иоанна, 13:35). И такую Божественную любовь нес в себе святой преподобный Серафим Саровский, который каждого человека встречал пасхальным приветствием: «Христос Воскресе, радость моя!»



Величайший дар Воскресшего Сына Божьего людям — откровение о том, что «Бог есть Любовь». Следуя заповеди Спасителя о жертвенной любви к людям, мы приобщаемся к Божественной любви, которая в эти дни наполняет нас пасхальной радостью.Мы празднуем победу жизни над смертью как свершившееся событие и поем: «Радостию друг друга обымем и ненавидящим нас простим вся Воскресением».

Воскресение Христово дарует человеческой душе силы для победы добра над злом, света над тьмой, надежды над отчаянием. Пусть воссиявший от Гроба Господня благодатный Божественный свет всегда будет для нас неисчерпаемым источником духовной силы, укрепляет веру, утверждает надежду и приумножает любовь.

Воистину Воскресе Христос!

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий