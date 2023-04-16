Вышедшее из берегов болото затопило 21 дачу под Витебском

ННВ • 16/4/23 18:22 • Экалогія

Несмотря на падение уровня вод вы реках, в Витебской области продолжаются подтопления, 15 апреля от половодья пострадала 21 дача.



По информации МЧС, в результате подъема уровня воды в болотистой местности произошло подтопления 21 дачного дома и дачного участка в садовом товариществе «Криница», которое расположено возле агрогородка Октябрьская Витебского района.

Это садовое товарищество находится примерно на 100 метров восточнее одной из излучин реки Лучоса.

Между тем, уровень воды в Двине в черте Витебска продолжает падать и за минувшие сутки снизился на 26 сантиметров. Падение уровня воды отмечают и на других гидрологических пунктах по реке.