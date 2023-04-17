Овощи подорожали еще на 10%, опубликовано изменение цен на товары в Витебской области

Сяржук Серабро • 17/4/23 13:12 • Эканоміка

Согласно официальной статистике лидерами по росту цен в Витебской области остаются овощи.



По данным Главного статистического управления Витебской области в марте цены на овощи по сравнению с предыдущим месяцев выросли на 10,3% (в феврале — на 15,5%, в январе — на 7,2%).

На втором месте среди продовольственных товаров мука, которая в прошлом месяце подорожала на 3,3%, а на третьем — фрукты, которые показали рост в 3,3%.

В целом за месяц согласно официальным данным продукты подорожали только на 1%, с начала 2023 года — на 3,2%, а за 12 месяцев — на 8,6%.

Из непродовольственных товаров в марте значительно подорожала обувь — на 6,1%, цены на стиральный порошок выросли на 3,8%, а на ковры — на 2%.

Общий рост цен группы непродовольственных товаров за март составил всего полпроцента, за первый квартал 2023 года — 0,8%, за год — 1,6%.

В сфере услуг опять дорожал туризм (+5,2%), выросли цены на услуги железнодорожного транспорта (+4,7%) и ветеринарные услуги (+3,4%).

Всего же услуги за март подорожали на 0,6%, за три месяца — на 5,4%, за двенадцать — 6,8%.