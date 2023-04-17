Россиянин, пропавший в Витебске из больницы, найден мертвым. Его отец в РФ — тоже
Ушедшего из Витебской областной клинической больницы 37-летнего россиянина, нашли погибшим. А на следующий день на родине обнаружили и тело его отца с огнестрельным ранением.
Житель города Боровичи Нвогородской области (Российская Федерация) Геннадий Вишневский был доставлен в ВОКБ с травмой головы. Из больницы он ушел в неизвестном направлении и исчез.
Вечером 14 апреля витебское отделение ПСО «Ангел» сообщило о том, что молодой человек был обнаружен погибшим.
На следующий день на личном подворье в деревне Коремера Боровичского района сосед нашел тело его отца Валерия Вишневского с огнестрельным ранением головы, об этом сообщает паблик «Честные Боровичи».
Паблик уточнят, что погибший в Беларуси Геннадий Вишневский — быший сотрудник местного отделения ГИБДД. По непроверенной информации «Честных Боровичей» младший Вишневский бросился под поезд.
На месте происшествия в деревне Коремера работали следователи СУ СК России по Новгородской области.