СК расследует обстоятельства гибели молодого мужчины в колодце под Витебском

Зоя Машэка • 17/4/23 20:53 • Здароўе

Молодой агроном одного из сельхозпредприятий Витебского района погиб, спустившись в колодец.



О гибели 29-летнего молодого человека в технологическом колодеце возле агрогородка Шапурово «ННВ» сообщали со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Днем 12 апреля агроном приехал вместе с механизатором на территорию водозабора, чтобы набрать воду в бочку. Для этого мужчина спустился в подземный павильон скважины, где практически сразу потерял сознание. Второй колхозник позвонил в скорую медицинскую помощь, но приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть агроном.

Место происшествия осматривалось следственно-оперативной группой. Также силовики опрашивали коллег погибшего. Была изъята необходимая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ.

По предварительной версии молодой человек мог погибнуть из-за отравления скопившимся в подземном павильоне газом.

Следователи установили, что сооружение глубиной более трех метров было обесточено и являлось резервным. Агроном выполнял действия, которые ему не поручались руководством и не входили в его должностные обязанности.

По данному факту Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.