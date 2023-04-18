Из-за Радуницы и первомая изменится расписание автобусов

ННВ • 18/4/23 23:18 • Турызм

«Витебскоблавтотранс» предупреждает об изменении расписания транспорта в праздничные и предпраздничные дни 21-25, 28-30 апреля и 1 мая.



В эти дни движение общественного транспорта организуют следующим образом:

21 апреля (пятница) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

22 апреля (суббота) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.

23 апреля (воскресенье) город будет выполняться по расписанию субботы.

23 апреля (воскресенье) пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;

“Витебск – Бешенковичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 16-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 16-10;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 17-00;

24 апреля (понедельник) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы, за исключением:

“Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 10-40;

“Витебск – Слобода (Задуб.)” с отправлением от АВ г. Витебска в 8-45;

“Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-55.

25 апреля (вторник) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

Дополнительно будут выполняться:

Рейс по маршруту “Витебск – Шарки” с отправлением АВ г.Витебска в 8-05 с заездом в Кузьменцы;

Рейс по маршруту “Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г.Витебска в 10-40.

15, 16, 22-25 апреля 2023г. дополнительно будет выполняться рейс по маршруту “Витебск – Шапечино” с отправлением от АВ г.Витебска в 10-00 с заездом на кладбище Копти в обе стороны движения.

15, 16, 22-25 апреля 2023г. рейс по маршруту “Витебск – Шапечино” с отправлением от АВ г.Витебска в 11-35 будет выполняться с заездом на кладбище Копти в обе стороны движения.

23 и 25 апреля 2023г. рейс по маршруту “Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 10-35 будет выполняться с заездом на Георгиевское кладбище в обе стороны движения.

15, 16, 22-25 апреля 2023г. рейсы по маршруту № 31 «Вокзал – Кладбище Копти» будут выполняться автобусом особо большой вместимости марки МАЗ-105.

28 апреля (пятница) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;

“Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-10;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 14-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 13-55;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 14-45;

29 апреля (суббота) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

30 апреля (воскресенье) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.

1 мая (понедельник) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

«Витебскоблавтотранс» призывает быть внимательными при планировании поездок и учитывать изменения в расписании.