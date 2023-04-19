На улице Терешковой в Витебске начинают ремонт. Узнали подробности ограничения движения

ННВ • 19/4/23 17:44 • Падзеі

С 21 апреля по 7 мая в Витебске на участке улицы Терешковой от Московского проспекта до улицы Правды будет идти ремонт, ночью там будут перекрывать движение.



В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 22:00 до 07:00 в выходные, праздничные дни, а также с 22:00 до 06:00 в рабочие дни будет перекрыто движение всех видов транспорта на упомянутом участке улицы.

Во время перекрытия движения общественный транспорт, следующий по улице Терешековой, будет осуществлять работу по измененным маршрутам.

Автобусные маршруты

При закрытии движения в направлении улицы Правды:

№9(А) «Юг-7 – пр-т Строителей – ул.П.Бровки – пр.Московский – ул.Смоленская – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Фрунзе»

№27 и №27А «ул.33-й Армии – пр.Московский – ул.Смоленская – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Людникова – ул.Гагарина»

При закрытии движения в направлении Московского проспекта:

№9(А) «пр-т Фрунзе – ул.Терешковой – ул.Правды – ул.Смоленская – пр-т Московский – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – Юг-7»

№27 и №27А «ул.Гагарина – пр.Людникова – пр-т Фрунзе – ул.Терешковой – ул.Правды – ул.Смоленская – пр.Московский – ул.33-й Армии»

Троллейбусные маршруты

При Закрытии Движения В Направлении Московского Проспекта:

№2 «М-н Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр. Черняховского – пр. Строителей – М-н Фрунзе»

№4 «Смоленский рынок – пр.Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр. Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – Вокзал»

№6 «М-н Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул. П.Бровки – м-н Фрунзе»

№7 «М-н Фрунзе – ул. Лазо – ул. Терешковой – ул. Правды – пр-т Черняховского – пр-т Строителей – ул. П.Бровки – ул. В.Интернационалистов – Смоленский рынок»

№10 «Вокзал – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правд ы- пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – м-н Медцентр»

№12 «Вокзал – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – ул. Смоленская – пр-т Московский – ул. М.Фрадкина»

При закрытии движения в направлении улицы Правды: