Престарелый житель Докшиц погиб от удара током, пытаясь подключить стиральную машинку

• 19/4/23 16:21 • Здароўе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 75-летнего пенсионера из Докшиц от электротравмы.
Престарелый житель Докшиц погиб от удара током, пытаясь подключить стиральную машинку. Фото СК

Трагедия произошла 8 апреля. Как установлено при проверке, престарелый мужчина занимался ремонтом электророзетки в ванной комнате, к которой подключается стиральная машина.

Через какое-то время супруга пенсионера обнаружила мужа неподвижно сидящим на полу с оголенным проводом в руках. Женщине удалось отбросить электропровод, но при этом она тоже получила удар током.

После этого пенсионерка незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь, но медики уже не могли помочь погибшему мужчине.

Престарелый житель Докшиц погиб от удара током, пытаясь подключить стиральную машинку. Фото СК

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены родственники и соседи погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По этому факту Докшицким районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

            
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