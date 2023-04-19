Престарелый житель Докшиц погиб от удара током, пытаясь подключить стиральную машинку

Зоя Машэка • 19/4/23 16:21 • Здароўе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 75-летнего пенсионера из Докшиц от электротравмы.



Трагедия произошла 8 апреля. Как установлено при проверке, престарелый мужчина занимался ремонтом электророзетки в ванной комнате, к которой подключается стиральная машина.

Через какое-то время супруга пенсионера обнаружила мужа неподвижно сидящим на полу с оголенным проводом в руках. Женщине удалось отбросить электропровод, но при этом она тоже получила удар током.

После этого пенсионерка незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь, но медики уже не могли помочь погибшему мужчине.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены родственники и соседи погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По этому факту Докшицким районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.