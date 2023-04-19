В Беларуси повышают пенсии. Узнали, на сколько

Сяржук Серабро • 19/4/23 16:59 • Эканоміка

С 1 мая в Беларуси должны повыситься трудовые пенсии.



Указ об этом 17 апреля подписал Александр Лукашенко. Согласно этому документу с 1 мая будет произведен перерасчет трудовых пенсий.

Это будет сделано путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 5 процентов.

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского

областного исполнительного комитета в Витебской области по состоянию на 1 января текущего года насчитывалось 327 5000 получателей пенсий и пособий, из них 306 200 пенсионеров (на 1 января 2022 года их было 312 4000 человек).

По области средний размер трудовой пенсии по состоянию на 1 января 2023 года составлял 631 рубль 97 копеек. В 2022 году размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок и повышений к пенсиям повышались четырежды.

В результате за 2022 год фактические расходы на выплату пенсий, пособий и компенсаций составили в регионе 2 206 900 000 рублей (что на 10,9 процентов больше, чем за 2022 год).