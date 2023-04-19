В Витебской области растет количество утонувших людей

Зоя Машэка • 19/4/23 16:34 • Здароўе

По состоянию на 9 апреля в Витебской области с начала года утонули 10 человек, среди которых один ребенок.



Еще 26 марта в регионе насчитывалось только 4 случая утопления, но за следующие две недели весенняя вода по данным ОСВОД унесла сразу 6 человеческих жизней.

Об утонувшей 5-летней девочке в Миорском районе «ННВ» сообщали. В тот же день, 8 апреля, в озере Шилово у деревни Ветрино Полоцкого района утонул 65-летний пенсионер, который занимался подледной рыбалкой.

На следующий день в Поставском районе в искусственном водоёме в агрогородке Новосёлки-Лучай утонул 55-летний колхозник.

За аналогичный период 2022 года в Витебской области было зарегистрировано 6 утоплений, то есть в этом году их количество выросло на 66,6%.