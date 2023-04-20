Аномальный рост нападений клещей: в Витебске уже 14 человек заболели Лайм-боррелиозом

Зоя Машэка • 20/4/23 14:44 • Здароўе

С начала года в 8 раз больше нападений клещей зафиксировано в Витебске и Витебском районе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.



Среди жителей Витебска с 1 января по 13 апреля уже зарегистрировано 14 случаев Лайм-боррелиоза. Как отмечают в Витебском зональном центре гигиены и эпидемиологии, все заболевшие профилактически антибактериальные препараты не принимали. В тоже время медики рекомендуют это делать в первые 72 часа от момента присасывания клеща.

По состоянию на 13 апреля с начала сезона в организации здравоохранения Витебска и Витебского района по поводу присасывания клещей обратилось 32 человека, из них детей до 17 лет — 10 (31,25%). Это в 8 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

78,12% зарегистрированных случаев нападение клещей происходило в лесу, сельской местности и на дачных участках, а на территории населенных пунктов — остальные 21,87%.

Специалисты Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовали 9 клещей, из них 6 (66,66%) были инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма.

Рост нападений клещей и заболевания бореллиозом отмечался и в прошлом году. Тогда за 10 месяцев среди жителей Витебска и Витебского района было 154 случая этого заболевания, что в четыре раза превышало показатели 2021 года. Зарегистрировано было 2353 нападения клещей, что на 22,4% превышало количество присасываний в 2021 году.

Болезнь Лайма – передаваемое клещами инфекционное заболевание. Ранние признаки включают сыпь в виде мигрирующей эритемы, которая может сопровождаться спустя несколько недель-месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями. Лечится антибиотиками, такими как доксициклин или цефтриаксон.