Милиция продолжает искать пропавшую два месяца назад витеблянку. Видео

ННВ • 20/4/23 15:33 • Здарэнні

Судьбу пропавшей 31 января 33-летней жительницы Витебска Татьяны Гуделевой так и не удалось установить, милиция продолжает поиски.



Напомним, Гуделева исчезла в день исчезновения находилась на работе на улице Титова, дом 121. В 18:40 она сообщила, что собирается домой, но дома так и не появилась. Женщину активно искали на Двине в районе мостов Кирова и Блохина, однако поиски успехом не увенчались.

Приметы пропавшей женщины: на вид 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Была одета в темную куртку с белым меховым воротником и рукавами, черную шапку, брюки и ботинки. При себе имела сумку черного цвета с серебристой ручкой через плечо.

Милиция просит всех, располагающим сведениями об обстоятельствах исчезновения Гуделевой и ее местонахождении, сообщить в милицию по телефонам: