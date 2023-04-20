На ремонт пола в одном кабинете и фойе Верхнедвинского райисполкома потратят более 22 тыс. руб.
Верхнедвинский райисполком собирается провести текущий ремонт одного кабинета и фойе большого зала. Цена вопроса?
Согласно документации закупки, которая проводится в форме запроса ценовых предложений, чиновники собираются ремонтировать полы в указанных помещениях.
В фойе собираются заменить 51,7 квадратного метра пола паркета и ковролина на ламинат, при этом нужно будет выполнить стяжку, а также заменить плинтусы и декоративные экраны радиаторов отопления.
В кабинете №28 нужно заменить 29,7 квадратного метра старого ламината на новый, поменять плинтусы, отремонтировать стяжку и заменить 60 сантиметров трубопровода.
Ориентировочная стоимость этих работ указана 22 215 рублей. Деньги возьмут из районного бюджета. Закончить ремонт согласно условиям закупки должны до 14 июня.