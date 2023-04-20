В Витебске вторую неделю фиксируют превышение предельно-допустимой концентрации твердых частиц в воздухе

Сяржук Серабро • 20/4/23 0:00 • Экалогія

В Витебске несколько раз фиксировались превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.



Все случаи превышения среднесуточной концентрации твердых частиц зафиксированы в районе дома №14 на улице Чкалова.

Так, по данным Белгидромета, 11 апреля среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 мкм составляла 1,53 ПДК (наблюдались штиль, дымка, температура воздуха варьировалась в диапазоне от +2,2 °С до +18,2 °С, относительная влажность – от 31% до 83%), 12 апреля — 1,41 ПДК (наблюдался штиль, восточный, юго-восточный ветер со скоростью 1-2 м/с, порывы до 10 м/с, температура воздуха варьировалась в диапазоне от +3,0°С до +17,7°С, относительная влажность – от 24% до 85%).

Витебскоблгидромет в свою очередь сообщает, что там же отмечены превышения в 1,13-1,41 раза среднесуточной концентрации твердых частиц также 13 и 15 апреля.