Дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи пустят в Витебске во время субботника

ННВ • 21/4/23 14:04 • Падзеі

В связи с проведением республиканского субботника в Витебске 22 апреля вводятся дополнительные рейсы общественного транспорта.



Дополнительные рейсы по автобусным маршрутам:

№1 «Поселок Ольгово – предприятие “Витречтранс”» – 1 ед.,

№ 14 «Микрорайон Медцентр – поселок Лужесно» – 1 ед.,

№ 26 «Тирасполь- Руба» – 1 ед.,

№ 29 «Микрорайон Медцентр – Керамзитовый завод» – 1 ед.,

№34 «Вокзал – Тирасполь» – 1 ед.,

№ 46 «Улица 33-й Армии – Вокзал» – 1 ед.

Дополнительные рейсы по троллейбусным маршрутам:

№ 3 «Микрорайон Фрунзе – Вокзал» – 1 ед.

№ 4 «Смоленский рынок – Вокзал» – 2 ед.,

№ 9 «Микрорайон Медцентр – Смоленский рынок» – 1 ед.

№ 11 «Микрорайон Медцентр – Вокзал» – 1 ед.

№ 12 «Ул. 33-й Армии – Вокзал» – 2 ед.

№ 15 «Ул. 33-й Армии – Керамзитовый завод» – 1 ед.

Дополнительные рейсы по трамвайным маршрутам:

№ 1 «Улица Максима Горького – Смоленская площадь» – 1 ед.,

№ 2 «Улица Петруся Бровки – улица Максима Горького» – 1 ед.,

№ 3 «Улица Петруся Бровки – Смоленская площадь» – 1 ед.,

№ 7 «Проспект Фрунзе – ул. М Горького» – 1 ед.,

№ 8 «Ул. Петруся Бровки – ул. Титова» – 1 ед.

Точную информацию по изменениям расписания на субботу можно узнать на сайте «Витебскоблавтотранса».