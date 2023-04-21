Дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи пустят в Витебске во время субботника
В связи с проведением республиканского субботника в Витебске 22 апреля вводятся дополнительные рейсы общественного транспорта.
Дополнительные рейсы по автобусным маршрутам:
- №1 «Поселок Ольгово – предприятие “Витречтранс”» – 1 ед.,
- № 14 «Микрорайон Медцентр – поселок Лужесно» – 1 ед.,
- № 26 «Тирасполь- Руба» – 1 ед.,
- № 29 «Микрорайон Медцентр – Керамзитовый завод» – 1 ед.,
- №34 «Вокзал – Тирасполь» – 1 ед.,
- № 46 «Улица 33-й Армии – Вокзал» – 1 ед.
Дополнительные рейсы по троллейбусным маршрутам:
- № 3 «Микрорайон Фрунзе – Вокзал» – 1 ед.
- № 4 «Смоленский рынок – Вокзал» – 2 ед.,
- № 9 «Микрорайон Медцентр – Смоленский рынок» – 1 ед.
- № 11 «Микрорайон Медцентр – Вокзал» – 1 ед.
- № 12 «Ул. 33-й Армии – Вокзал» – 2 ед.
- № 15 «Ул. 33-й Армии – Керамзитовый завод» – 1 ед.
Дополнительные рейсы по трамвайным маршрутам:
- № 1 «Улица Максима Горького – Смоленская площадь» – 1 ед.,
- № 2 «Улица Петруся Бровки – улица Максима Горького» – 1 ед.,
- № 3 «Улица Петруся Бровки – Смоленская площадь» – 1 ед.,
- № 7 «Проспект Фрунзе – ул. М Горького» – 1 ед.,
- № 8 «Ул. Петруся Бровки – ул. Титова» – 1 ед.
Точную информацию по изменениям расписания на субботу можно узнать на сайте «Витебскоблавтотранса».