На субсидирование транспорта из бюджета Витебской области направят около 38 миллионов рублей

ННВ • 21/4/23 12:39 • Эканоміка

На 1,3 миллиона рублей больше чем в прошлом году получат транспортные организации из бюджета Витебской области. Но новая техника появится только в конце года.



*— Из областного бюджета на субсидирование транспортных организаций в 2021 году направлен 31 000 000 рублей, в 2022-м — 36 600 000 рублей, в текущем году планируется направить на эти цели 37 900 000 рублей, * — приводит слова заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александра Нефедова корреспондент БЕЛТА.

По данным информагентства в прошлом году за счет средств областного бюджета было закуплено 84 единицы техники: 4 троллейбуса, десять автобусов МАЗ203, 60 автобусов категории М2 МАЗ-281 и 10 автобусов МАЗ 257.

На обновление парка подвижного состава, включая лизинговые платежи по договорам прошлых лет, в прошлом году было направлено 18 900 000 рублей. Однако предусмотренные госпрограммой объемы закупок и финансирования на приобретение этого транспорта недостаточны для обновления подвижного состава в нужном количестве.

— Средства ОАО «Промгаролизинг» на финансирование приобретения пассажирского транспорта отечественного производства были исчерпаны с августа 2022 года. Витебский облисполком проработал вопрос освоения в оперативном порядке остатков лизинговых средств (22 000 000 рублей), которые не были использованы в прошлом году агропромышленными и лесохозяйственными организациями страны, – сказал Нефедов. – Приняты решения Витебского областного исполнительного комитета, которые предусматривают закупку в общей сложности 49 автобусов по договорам финансовой аренды на условиях. «Промагролизинг» закупил указанную пассажирскую технику для последующей передачи ОАО «Витебскоблавтотранс» в конце этого – начале следующего года. Ее будут использовать по автобусным маршрутам в Витебске, Орше и Полоцке.

Что касается показателя по электрифицированному транспорту, который выполняет городские перевозки пассажиров (с учетом Новополоцкого трамвайного парка), его доля при задании по госпрограмме 27,5% сегодня составляет 30,3%. Небольшое снижение наблюдалось в прошло году. “Оно связано с приобретением 82 единиц автомобильного транспорта, которое компенсировано приобретением 10 единиц троллейбусов отечественного производства”, – пояснил Александр Нефедов.

По его словам, на обновление парка подвижного состава автомобильного и городского электрического транспорта, включая лизинговые платежи по договорам прошлых лет, в прошлом году было направлено Br18,9 млн. Однако предусмотренные госпрограммой объемы закупок и финансирования на приобретение этого транспорта недостаточны для обновления подвижного состава в нужном количестве.

“Средства ОАО “Промгаролизинг” на финансирование приобретения пассажирского транспорта отечественного производства были исчерпаны с августа 2022 года. Витебский облисполком проработал вопрос освоения в оперативном порядке остатков лизинговых средств (Br22 млн), которые не были использованы в прошлом году агропромышленными и лесохозяйственными организациями страны, – отметил заместитель председателя комитета. – Приняты решения Витебского областного исполнительного комитета, которые предусматривают закупку в общей сложности 49 автобусов по договорам финансовой аренды на условиях, определенных Указом №146. “Промагролизинг” закупил указанную пассажирскую технику для последующей передачи ОАО “Витебскоблавтотранс” в конце этого – начале следующего года. Ее будут использовать по автобусным маршрутам в Витебске, Орше и Полоцке”.-0-