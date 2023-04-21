Витебская бройлерная птицефабрика попала на республиканскую доску почета

Сяржук Серабро • 21/4/23 13:48 • Эканоміка

На Республиканскую доску Почета за достижения 2022 года занесена Витебская бройлерная птицефабрика.



Указ об этом был подписан Александром Лукашенко вчера, 20 апреля. Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» прошлом году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития среди организаций сельского и рыбного хозяйства, став, единственным предприятием Витебщины, попавшим на республиканскую доску почета.

Кроме птицефабрики Витебскую область представят средняя школа №16 в Полоцке, Витебский областной детский клинический цент и Оршанская центральная поликлиника, Поставский территориальный центр социального обслуживания населения.

Решение о создании Витебской бройлерной птицефабрики было принято руководством БССР в 1975 году, в 1981 году фабрика дала первую продукцию. С 1998 года Витебской бройлерной птицефабрикой четверть века бессменно руководит Анна Норкус.