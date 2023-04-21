Завтра в Витебске будет проходить республиканский субботник. Куда пойдут деньги?

ННВ • 21/4/23 13:25 • Палітыка

22 апреля в Витебске, как и во всей Беларуси, пройдет республиканский субботник.



Постановление о его проведении 10 апреля было принято Советом министров. Согласно этому документу, правительство рекомендует местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на добровольной основе провести республиканский субботник.

Субботник можно проводить на рабочих местах или же заняться благоустройством и приведение в надлежащее состояние:

объектов и территорий населенных пунктов;

историко-культурных ценностей;

мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 22 апреля является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

При этом деньги, вырученные от проведения субботника, пойдут в Гомельскую и Брестскую область:

50% денежных средств будут направлены Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области);

50% – Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с возможностью использования этих средств в 2023 – 2024 годах.

В состав временной рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника от Витебской области включен губернатор Александр Субботин.