На 840 тыс. больше пассажиров перевез общественный транспорт Витебской области за I квартал этого года

Сяржук Серабро • 22/4/23 15:13 • Эканоміка

За первый квартал текущего года на 2,3% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажиров воспользовались общественным транспортом в Витебской области.



По данным областной статистики, за первые три месяца 2023 года было перевезено 38 000 000 человек, тогда как год назад — 37 158 200 человек. Впрочем, уровень 2021 года все еще не достигнут.

Пассажирооборот при этом составил 298 700 000 пассажиро-километров, или 6,8% больше чем в соответствующем периоде 2022 года, когда он составлял 272 800 000 пассажиро-километров или 96,6% к первому кварталу 2021 года.

А вот грузооборот в первом значительно упал и составил в первом квартале этого года всего 327 200 000 тонно-километров, что на 16% ниже прошлогодних показателей.