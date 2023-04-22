Плафон с росписями Шагала в парижской Гранд-опера могут снять. Пригодятся ли они в Витебске?

Сяржук Серабро • 22/4/23 17:56 • Культура

Во Франции выдвинуты требования демонтировать плафон с росписями Марка Шагала в опере Гарнье в Париже, чтобы открыть первоначальную фреску, которую он скрывает.



Дело в том, что новая роспись плафон оперы Гарнье (построенной в 1860—1875 годах) смонтирована в 1964 году. Она нарисован мегапопулярным тогда Марком Шагалом по заказу министра культуры Франции Андре Мальро, витеблянин работал на плафоном с января по август 1963 года.

76-летний Шагал рисовал на панелях, общая площадь холста составила 220 квадратных метров. Этими панелями была закрыта первоначальная фреска плафона, которой на тот момент было уже 92 года.

Первую роспись купола Гранд-опера в 1872 году выполнил Жюль Эжен Леневё, который был другом архитектора здания оперы Шарля Гарнье. Работа называется «Музы и часы дня и ночи» и содержит 63 фигуры. Ее эскиз можно увидеть в Музее д’Орсе.

Сейчас, как пишет французское издание «Le Figaro», бенефициары Леневё требуют от министерства культуры Франции снять холст Шагала, который скрывает 151-летнюю фреску.

Если во Франции примут решение снять росписи Шагала и открыть оригинальную фреску времен Второй империи, то встанет вопрос о судьбе плафона, написанного витебским художником. Может ли Витебск добиться в таком случае, чтобы он был размещен на родине Марка Шагала?..