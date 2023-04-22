Поезд столкнулся с внедорожником в Чашникском районе

Іван Дзедушкін • 22/4/23 0:21 • Здарэнні

Вечером 20 апреля в районе станции Варки в Чашникском районе прозошло столкновение поезда с автомобилем.



По предварительной информации ГАИ, 61-летняя пенсионерка управляя автомобилем «Nissan Terrano», не выполнила требование запрещающего сигнала светофора и выехала на железнодорожные пути. Там произошло столкновение с поездом.

В результате дорожно-транспортного происшествия кроссоверу причинены механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.