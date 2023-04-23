Новый троллейбусный маршрут откроют в Витебске, но только к началу учебного года

ННВ • 23/4/23 16:05 • Падзеі

В Витебске обещают пустить новый троллейбусный маршрут №16, осталось дождаться начала осени.



Этот троллейбусный маршрут должен связать два витебских микрорайона новостроек — Билево и Черемушки, а проходить он будет через центр Витебска, сообщает газета «Витьбичи» со ссылкой на заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александра Нефедова.

Новый маршрут, судя по всему будет пролегать так: из Черемушек троллейбус выйдет на Московский проспект, затем по улице Терешковой — на проспект Фрунзе, в районе площади Свободы он свернет на улицу Ленина в сторону Площади победы, выйдет на проспект Черняховского, с которого повернет на улицу Воинов-Интернационалистов, а с нее на улицу Петруся Бровки и по проспекту Строителей в Билево.

Как видим, часть маршрута будет проходить по улицам без контактной электросети на автономном ходу. Кроме того, существующая троллейбусная контактная сеть не предусматривает левый поворот с проспекта Фрунзе на улицу Ленина, так что здесь троллейбусам тоже придется переключаться на аккумулятор.

«Витьбичи» пишут, что для нового маршрута уже закупили 8 троллейбусов «МАЗ» на автономном ходу, всего их количество на маршруте планируют довести до 10 машин.

Начать работу маршрут №16 должен с 1 сентября. Это вполне понятно, так как в Черемушках повторяется ситуация с Билево — дома построили и заселили, а школы в микрорайоне нет. Поэтому по утрам на остановках ожидается большое количество родителей, желающих отправить своих детей учиться в город. Напомним, что в 2019 году на встрече с мэром Витебска говорилось, что в Черемушках будет только один детский сад, впрочем, сейчас речь идет уже о двух детсадах и одной школе. Но они будут потом, когда-нибудь, а дети у новоселов уже есть…