Погода на Радуницу в Витебской области будет теплая, но возможны грозы

ННВ • 23/4/23 16:39 • Экалогія

25 апреля, на Радуницу, в Витебской области будет тепло, но возможны грозы.



Во вторник ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части области пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в отдельных районах в дневные часы возможны грозы.

Ветер умеренный, днем при грозах — порывистый. Температура воздуха ночью может опускаться до +4 °С, а днем атмосферный воздух местами прогреется +20 °С.