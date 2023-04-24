Северное сияние над Витебской областью можно было наблюдать невооруженным глазом

Сяржук Серабро • 24/4/23 11:18 • Экалогія

Вечером 23 апреля по всей Беларуси наблюдали редкое в наших широтах явление — северное сияние, в Витебской области его можно было увидеть невооруженным глазом.



Сейчас Земля находится в крупнейшей за последние годы магнитной буре. Обсерватории по всей планете зафиксировали ее начало вчера примерно в 16:00 по Минскому времени, пик пришел на два часа ночи 24 апреля, но буря всё еще продолжается.

В момент наблюдения северного сияния в Витебской области усредненный планетарный Kp-индекс равнялся 5, а усредненный планетарный A-индекс достигал 7. Уровень магнитной бури G4 — очень сильная.

Обычно в Беларуси северное сияние можно зафиксировать только при помощи длительной выдержки фотоаппарата. Однако вчера в Витебской области его можно было увидеть просто глазами. Светлая дуга пересекла небо с востока на запад практически в зените. Сполохи в виде светлых участков можно было видеть даже на юго-восточных и юго-западных участках неба.

В Витебской области сфотографировать явление удалось автору instagram-канала vitebskstyle.