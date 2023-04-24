В Витебске женщина c 2,09 промилле алкоголя везла ребенка на авто

Іван Дзедушкін • 24/4/23 20:49 • Здарэнні

22 апреля сотрудники ГАИ задержали в Витебске пьяную 42-летнюю женщину, которая везла в машине ребенка.



Сотрудники межрайонного отдела ГАИ обратили внимание на автомобиль «Volkswagen Sharan», который двигался во встречном направлении. Во время разговора с управлявшей им женщиной, инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения, а в салоне увидели 10-летнюю девочку.

Витеблянку отвезли на освидетельствование в медучреждение. В выдыхаемом ей воздухе оказалось 2,09 промилле алкоголя. Как мы уже писали, это примерно соответствует полутора бутылкам шампанского.

Женщина объяснила свое состояние тем, что ей необходимо было съездить на дачу. В результате в ее отношении составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.15 КоАП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.