«Alfa Romeo» сбила медика «скорой помощи» на автодороге Р-111

• 25/4/23 14:23 • Здароўе

Фельдшер «скорой» попала под машину в Бешенковичском районе, когда оказывала медицинскую помощь на проезжей части дороги.
«Alfa Romeo» сбила медика «скорой помощи» на автодороге Р-111. Фото ГАИ

Наезд на медика произошел ночью 25 апреля на автодороге Р-111 в деревне Берестни.

37-летний водитель легкового автомобиля «Alfa Romeo», совершил наезд на женщину, которая оказывала медицинскую помощь на проезжей части дороги.

«Alfa Romeo» сбила медика «скорой помощи» на автодороге Р-111. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия медик получила травмы, ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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