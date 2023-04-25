«Alfa Romeo» сбила медика «скорой помощи» на автодороге Р-111

Іван Дзедушкін • 25/4/23 14:23 • Здароўе

Фельдшер «скорой» попала под машину в Бешенковичском районе, когда оказывала медицинскую помощь на проезжей части дороги.



Наезд на медика произошел ночью 25 апреля на автодороге Р-111 в деревне Берестни.

37-летний водитель легкового автомобиля «Alfa Romeo», совершил наезд на женщину, которая оказывала медицинскую помощь на проезжей части дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия медик получила травмы, ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.