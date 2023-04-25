Более 2,6 миллионов рублей потратят на ремонт моста по дороге в Латвию

Сяржук Серабро • 25/4/23 16:01 • Турызм

«Витебскавтодор» проводит закупку услуг по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Березовка в Глубокском районе.



Мост расположен на автодороге Р-3 «Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвийской Республики», которая ведет к пункту пропуска Урбаны.

Закупка республиканским унитарным предприятием автомобильных дорог «Витебскавтодор» проводится в виде конкурса с ограниченным участием. Согласно информации из документации закупки, работы по ремонту это моста запланированы на период с 6 июля текущего года до 6 мая 2024 года — длительность 10 месяцев.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта составит 2 667 573 рубля. Финансироваться он будет за счет бюджетных средств.