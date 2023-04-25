Три теленка погибли во время пожара на МТФ под Витебском, остальных удалось спасти

ННВ • 25/4/23 23:31 • Здарэнні

25 апреля в агрогородке Кировская под Витебском произошел пожар на молочно-товарной ферме.



Около двух часов ночи загорелась деревянная пристройке к железобетонному зданию коровника на территории молочно-товарной фермы агрокомплекса «Возрождение» ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В пристройке содержали маленьких телят.

До приезда пожарных работники агрокомплекса из коровника вывели 50 коров. Подоспевшие спасатели эвакуировали из горящего телятника 17 телят в возрасте до 2,5 месяцев. К сожалению трех телят спасти не успели, они погибли.

В пристройке к коровнику огнем были уничтожены 20 квадратных метров шиферной кровли, повреждены стены ее, а также 100 квадратных метров шиферной кровли коровника, сообщается пресс-службой МЧС.