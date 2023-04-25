В Витебске горела многоэтажка, погиб 83-летний пенсионер, его супруга в больнице

Зоя Машэка • 25/4/23 13:59 • Здарэнні

Утром 24 апреля произошел пожар в квартире престарелой супружеской четы на проспекте Победы в Витебске.



Пожар в квартире пенсионеров примерно в 9:00 обнаружила соседка, она стала стучаться к другим соседям и звать на помощь. В результате одному из мужчин удалось войти в горящую квартиру и вывести из помещения 78-летнюю хозяйку, инвалида первой группы.

К приезду пожарных в квартире оставался 83-летний пенсионер, инвалид второй группы, получивший сильные ожоги ног. Вероятно, он пытался самостоятельно покинуть очаг возгорания, но сил у него не хватило.

Супругов госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу: женщину с отравлением продуктами горения, мужчину — с ожогами.

К сожалению, не смотря на усилия медиков, через четыре часа после пожара обгоревший дедушка умер в больнице, об этом сообщается в сводке МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается две версии — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.