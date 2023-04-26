Витебский горисполком купит плоттер

Сяржук Серабро • 26/4/23 16:24 • Падзеі

Витебским чиновникам зачем-то понадобился плоттер стоимостью почти 11 тысяч рублей.



Электронный аукцион по закупке плоттера объявил Витебский городской исполнительный комитет. Согласно документации закупки горисполкому требуется печатающий струйный плоттер формата А0 или А1 в напольном или настольном исполнении.

Закупаемый аппарат должен иметь не менее четырех печатающих цветов и быть оснащен перезаправляемыми картриджами или системой непрерывной подачи чернил. Также устройство должно обеспечивать печать на рулонном материале и без полей.

Печатающий плоттер – это, по сути, большой принтер, имеющий возможность построения изображений на подложках больших размеров, чем обычно. Кроме того, плоттер позволяет печатать на гораздо большем ассортименте материалов, чем обычный принтер. Обычно такие устройства используются в рекламной индустрии для изготовления наружной рекламы.

Поставить плоттер в Витебский горисполком должны до 16 июня. Его ориентировочная стоимость составляет 10 900 рублей. Финансируется закупка за счет средств городского бюджета.