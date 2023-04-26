Витебский горисполком купит плоттер

• 26/4/23 16:24 • Падзеі

Витебским чиновникам зачем-то понадобился плоттер стоимостью почти 11 тысяч рублей.
Плоттер. Фото pixabay.com

Электронный аукцион по закупке плоттера объявил Витебский городской исполнительный комитет. Согласно документации закупки горисполкому требуется печатающий струйный плоттер формата А0 или А1 в напольном или настольном исполнении.

Закупаемый аппарат должен иметь не менее четырех печатающих цветов и быть оснащен перезаправляемыми картриджами или системой непрерывной подачи чернил. Также устройство должно обеспечивать печать на рулонном материале и без полей.

Печатающий плоттер – это, по сути, большой принтер, имеющий возможность построения изображений на подложках больших размеров, чем обычно. Кроме того, плоттер позволяет печатать на гораздо большем ассортименте материалов, чем обычный принтер. Обычно такие устройства используются в рекламной индустрии для изготовления наружной рекламы.

Поставить плоттер в Витебский горисполком должны до 16 июня. Его ориентировочная стоимость составляет 10 900 рублей. Финансируется закупка за счет средств городского бюджета.

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ