Витебская область избавилась от последних непригодных пестицидов времен СССР, их отправили в Германию

Сяржук Серабро • 27/4/23 16:48 • Экалогія

26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, из Витебской области в Германию отправили последний груз просроченных пестицидов, хранившихся со времен СССР.



Примечательно, что последний конвой с ядовитым грузом ушел со склада, расположенного неподалеку от деревни Дерновичи Полоцкого района. Там, на территории бывшей военной части, был организован пункт хранения, куда свозились ядохимикаты и пестициды, непригодные либо запрещенные для использования. 16 лет назад, в конце марта 2007 года на этом складе произошел пожар.

Вывоз опасных отходов (непригодных пестицидов, в том числе содержащих стойкие органические загрязнители) из Беларуси в Германию для экологически безопасного уничтожения (при помощи высокотемпературного сжигания), стал возможен благодаря международной технической помощи ООН в рамках проекта «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6», сообщает Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего при реализации этого проекта из 17 районов Витебщины было вывезено в Германию 799 тонн непригодных пестицидов, которые хранились в 20 складах. Их уничтожением занимается компания AVG GmbH в Гамбурге.