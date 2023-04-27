За первый квартал в Витебской области собрали 636,3 миллиона налогов

Сяржук Серабро • 27/4/23 17:33 • Эканоміка

За первые три месяца 2023 года в бюджет Витебской области поступило 636 300 000 рублей налогов.



При этом числе в республиканский бюджет направлено 111 600 000 рублей, а в местном осталось 524 700 000 рублей.

В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 233 800 000 рублей, или 36,7%, по подоходному налогу – 204 800 000 рублей, или 32,2% и по налогам на собственность — 49 300 000 рублей или 7,7%, сообщает пресс-центр инспекции МНС по Витебской области.