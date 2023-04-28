Четверть квартир в строящихся домах не востребованы — КГК Витебской области проведет горячую линию по понижению цены «квадрата»

Сяржук Серабро • 28/4/23 14:30 • Эканоміка

КГК Витебской области предлагает для удешевления жилья отказаться от лифтов в некоторых новостройках. Узнали, какие проекты могут изменить.



Сейчас в области по данным госконтроля недоукомплектовано 212 из 766 квартир в 8 строящихся домах, или 28%. При этом при наличии средств у банков не осваиваются кредитные ресурсы на строительство жилья.

Основная причиной невостребованности строящегося жилья КГК называет высокую стоимость квадратного метра жилья — до 2000 рублей, при том, что льготируется только стоимость в 1100 рублей за «квадрат». Из-за отсутсвия собственных средств горожане отказываются от строительства, считают в госконтроле. В результате возникают «долгострои».

Комитетом области установлено, что в проекты даже пятиэтажных домов включается лифтовое оборудование, что, в свою очередь, влияет на стоимость жилья.

Поэтому комитет государственного контроля Витебской области проведет «горячую линию» с жителями области по вопросу снижения стоимости квадратного метра жилья, в том числе строящегося с господдержкой, за счет исключения лифтов в жилых домах от двух до пяти этажей.

Она пройдет 3 и 4 мая. Обращения буду приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 37-61-64, 8 (0212) 37-50-41.

Кроме того, предлагается до 10 мая о проблемных вопросах строительства жилых домов можно написать электронной почте: [email protected] с пометкой «Строительство домов»).