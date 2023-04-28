Трамвай сошел с рельсов и свалил опору контактной сети в Витебске

Іван Дзедушкін • 28/4/23 14:55 • Здарэнні

Вечером 27 апреля в Витебске трамвай сошел с рельсов, после чего столкнулся с опорой электрической контактной сети.



Около 17:00 вагон №628, следовавший под управлением 31-летнего вагоновожатого по маршруту №7 в сторону улицы Правды, в районе магазина «Вулкан» на Смоленской улице сошел с рельсов и врезался в столб.

В результате столкновения опора разрушилась и упала на трамвайные пути, а контактная сеть была оборвана.

В результате аварии пассажиры и другие люди не пострадали. Движение трамваев вскоре было восстановлено. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.