Трамвай сошел с рельсов и свалил опору контактной сети в Витебске
Вечером 27 апреля в Витебске трамвай сошел с рельсов, после чего столкнулся с опорой электрической контактной сети.
Около 17:00 вагон №628, следовавший под управлением 31-летнего вагоновожатого по маршруту №7 в сторону улицы Правды, в районе магазина «Вулкан» на Смоленской улице сошел с рельсов и врезался в столб.
В результате столкновения опора разрушилась и упала на трамвайные пути, а контактная сеть была оборвана.
В результате аварии пассажиры и другие люди не пострадали. Движение трамваев вскоре было восстановлено. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.