Пироман разгромил пляж у озера Видзы в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 29/4/23 14:10 • Турызм

Молодой парень устроил разгром на озере Видзы в Браславском районе, в его отношении возбудили уголовное дело.



О том, что берегу озера Видзы ночью неизвестный сжёг 3 пляжных зонтика, 4 скамейки и информационный стенд в милицию представители сельсовета сообщили утром 23 апреля.

Через некоторое время сотрудники Браславского РОВД установили, что минувшей ночью на пляже отдыхала компания молодежи.

Как выяснилось, после субботней дискотеки, на озере приехала семеро молодых людей. Компания устроила пикник с алкоголем. Под воздействием выпитого один из парней начала поджигать пляжные зонты, а затем вырвал из земли скамейки и информационный стенд, сложил их друг на друга и тоже сжег.

Остальные молодые люди пытались утихомирить друга, но он мог остановиться и продолжал пироманскую выходку. Лишь когда 24-летний парень успокоился, компания смогла уехать с пляжа.

Молодого человека, которого подозревают в этой хулиганской выходке, задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.